Nihat Kahveci'den dikkat çeken yorum: 'Muslera'dan beklemezdim'

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:06

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:06

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Fernando Muslera için çarpıcı ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"3-2 döner... 3-0'lar dönmedi mi? Bu Galatasaray, bu turu döndürür. Döndürmeli! Hele ki Hakim ve Batshuayi'nin oyuna girdikten sonraki oyunuyla bu tur içerde döner. İç sahada seyircinin desteğiyle Galatasaray turu alır."

"MUSLERA, O TOPLARI ÇIKARIRDI"



"Çok heyecanlı maçtı. 2-0 olduğunda çok sevinen olmuştur İsviçre'de, sınırlarımız içinde. Ama ikinci yarıda Okan Buruk'un müdahaleleri, Muslera'nın sakatlığı... Geçmiş olsun oraları detaylandıracağım."

"Seni yıllardır şampiyon yapan Muslera, belki Galatasaray kariyerinin en hatalı peş peşe 2 tane golü yedi. Ben, Muslera'dan o golleri yemesini beklemezdim. Galatasaray'ı şampiyon yapan Muslera, o topları çıkarırdı."

"BU SEFER ARKADAŞLARI KURTARDI"

"Her zaman Muslera mı kurtaracak? Bu sefer takım arkadaşları biraz Muslera'yı kurtardı..."

"Ben, bu Galatasaray'ın içeride bu turu geçeceğine inanıyorum. Özellikle ikinci yarıdaki futbola."

"EN İYİ OYUNCU TORREIRA"

"Jelert'i beğenmedim. Benden sınıfı geçemedi, performansını zayıf buldum. Kerem Aktürkoğlu, hücumda pek gözükmedi ama defansif tarafta iki kritik müdahale yaptı. Hakim Ziyech oyuna girdikten sonra çok iyi oynadı. Torreira bu maçta da iyiydi. Toplama baktığımızda Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Torreira."

"Abdülkerim Bardakcı bu sene çok formsuz. Boks yapıyor diyorlar. Kaslı yapıyla belin kalın olur. Yavaşlatır seni. Arkasını dönemiyor. Galatasaray defansı doğru yaparsa bu turu yüzde 90 geçer."

"BÖYLE BİR YEDEK FORVET VAR MI?"



"Michy Batshuayi, Sara, Icardi gibi iyi oynayan oyuncular var. Onlara güveniyorum. Sara ön tarafa yakın olunca çok etkili oluyor. Sara'yı beğendim."

"Michy Batshuayi gibi bu kadar sonradan oyuna girip skora etki eden bir forvet var mıdır? Böyle bir yedek forvete sahip olmak lüks. Kulübe zenginliği var Galatasaray'da."