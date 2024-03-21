Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi: Ekonomistler ne bekliyor?

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:27

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:27

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 31 Mart’taki yerel seçim öncesi en kritik toplantısını saat 14.00'da yapacak.

Merkez Bankası; faizleri haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta ise 250 baz puan artırmıştı.

Art arda 8 toplantıda faiz artışına giden Merkez Bankası, uzun bir sürenin ardından ilk kez politika faizini şubat ayında sabit bıraktı.

Son olarak şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubatta yıllık olarak yüzde 67,07 artarak, yüzde 66'lık beklentiyi aşmıştı. TÜFE şubatta aylık bazda ise yüzde 4,53 arttı. Aylık enflasyon için beklenti ise yüzde 3,8 olmuştu.

Enflasyonun beklentilerden yüksek sevidede seyretmesi ise son toplantıda faiz artışını pas geçen TCMB'nin tekrar sıkılaştırma hamlelerine döneceği ya da son toplantıda pas mı geçeceği merak konusu oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Reuters anketi: Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB) genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü tamamladığına yönelik mesajları sonrası şubat ayında bir haftalık repo faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor.

AA Finans'ın beklenti anketi: Ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Bloomberg HT anketi: 24 kurumun medyan beklentisi de politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

Öte yandan ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, yerli ekonomistler en az 500 baz puan faiz artışı gerekliliği olduğunu belirtirken bazı ekonomistler çok daha güçlü bir artırımla martta olmasa bile nisanda politika faizinin yüzde 60 ve üzerine çekilebileceğini kaydetti.

TEPAV ise yayımladığı 'Para Politikası Değerlendirme Notu'nda, politika faizinin 500 baz puan artırılması gerektiğine dikkat çekti ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın da yapılabileceğinin belirtilmesi gerektiğini değerlendirdi.

Yabancı bankaların konu ile ilgili analizleri ise şöyle oldu:

DEUTSCHE BANK

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay 500 baz puan faiz artışı yapmasının 'yüksek ihtimal' olduğunu söyledi.

Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle politika faizi tahminini revize eden Deutsche Bank analistleri, TCMB'nin mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışının 'yüksek ihtimal' olduğunu ve faizin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini belirtti.

BOFA

Bank of America (BofA) ekonomistleri Zumrut İmamoğlu, David Hauner ve Claudio Irigoyen geçtiğimiz hafta Türkiye'ye yaptıkları gezinin ardından "Türkiye gezi notları: Artış döngüsü bitmiş olabilir ancak sıkılaşma devam ediyor" başlıklı bir not kaleme aldı.

BofA ekonomistleri ise bugün kaleme aldıkları notta, "Nisan ayında 300-500 baz puanlık bir artırımı mümkün görüyoruz, ancak bu henüz bizim baz senaryomuz değil ve mart ayı enflasyonuna bağlı olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

JPMORGAN

JPMorgan, enflasyonun da TCMB'nin nisanda politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 50'ye çıkaracağını tahmin etti. ABD'li banka, daha önce TCMB'nin politika faizini yüzde 45'e yükselttiği faiz artışıyla faiz artışı döngüsünü sonlandıracağını öngörüyordu.

JPMorgan yayımladığı araştırma notunda, "Manşet enflasyon, Şubat ayında aylık yüzde 4,5 ile bizim beklentimiz olan yüzde 4,2'nin ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,8'in çok üzerinde gerçekleşti" dedi.

JPMorgan, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 45'te tuttu. Banka analistleri, TCMB'nin kasım ve aralık aylarında faizi indirebileceğini belirtti.

MORGAN STANLEY

ABD'li banka Morgan Stanley kasım ve aralık aylarında TCMB'den faiz indirimi beklentisini baz senaryosundan çıkardı. Banka analistleri, TCMB'den ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde beklediklerini belirtti.

Ekonomist Hande Küçük yazdığı notta şubatta beklentiden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası baz senaryosunda değişikliğe gittiklerini aktardı.

Açıklamada "Enflasyonda genele yayılan ivmelenme, Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonları için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Bu da, verilere ve diğer politika tedbirlerine bağlı olarak 2024'ün 2. çeyreğinde politika faizinde yükselişe neden olabilir." ifadesi yer aldı.

Küçük, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu toplantısındaki söylemine atıfta bulunarak TCMB'nin ek faiz artırımından önce Mart ayı enflasyon verilerini görmek isteyeceğini belirtti.

HSBC

HSBC Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika Ekonomisti Melis Metiner, Türkiye ile ilgili bir rapor kaleme aldı.

Rapora göre, seçimlerden sonra politikada büyük bir değişiklik öngörmeyen HSBC Türkiye ile ilgili makro ekonomik tahminlerinde değişikliğe gitti.

Raporda, “Temel faiz oranının bu yıl yüzde 45'te kalmasını bekliyoruz ancak senaryomuzdaki riskler hâlâ daha fazla artışa alan bırakıyor. Enflasyon tahminlerimiz göz önüne alındığında, sadece 2025'in ilk çeyreğinden itibaren faiz indirimi için alan görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

HSBC, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde kaldı.