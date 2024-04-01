Erzurum'da yerel seçim olayları... 1'i polis 4 kişi yaralandı!

Uzundere ilçesinde seçimi kazanan BBP'nin seçim koordinasyon merkezi, MHP’li olduğu öne sürülen grubun taşlı saldırısına uğradı. Olayda 1’i polis, 4 kişi yaralandı. Aşkale ilçesinde de, seçim sonuçlarına itiraz edip İlçe Seçim Kurulu’nun önünde toplanan Yeniden Refah Partili gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 08:32
Erzurum'da yerel seçim olayları... 1'i polis 4 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) seçim koordinasyon merkezi, kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İçeride bulunanlar taşlardan korunmak için masa ve sandalyeleri pencerelerin önüne koyarak kendilerine kalkan oluşturdu.

Bu sırada gruptan havaya ateş açılması nedeniyle korkulu anların yaşandı. 1’i polis, 4 kişi atılan taşlarla yaralandı. Güvenlik güçleri MHP’li olduğu öne sürülen kalabalığa müdahale edip dağıttı.

İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNDE GAZLI MÜDAHALE

Aşkale ilçesinde ise, iftar vaktine kadar seçimi önde götürdüklerini iddia eden Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Enver Başaran ve bir grup partili İlçe Seçim Kurulu’nun da bulunduğu Kaymakamlık binası önünde toplandı. AKP aleyhine slogan atan kalabalığa polis biber gazı ile müdahale etti.

Enver Başaran, partililere sakin olmalarını ve burada sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarak mesainin başlaması ile seçimlere itiraz dilekçelerini vereceklerini belirtti.


31 Mart haberleri aday haberleri

İlgili Haberler

DP'li Ertan Küçükay duyurdu: Meclis üyesi adayına asitli saldırı!

DP'li Ertan Küçükay duyurdu: Meclis üyesi adayına asitli saldırı!
MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı düzenlendi!

MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı düzenlendi!
Denizli'de CHP ilçe başkanlığının balkonu çöktü: 10 yaralı

Denizli'de CHP ilçe başkanlığının balkonu çöktü: 10 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'

ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'
Armağan Çağlayan’dan seçim yorumu! ‘Emekliler yılı!

Armağan Çağlayan’dan seçim yorumu! ‘Emekliler yılı!
‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi

‘Seyyar seçmenlere toplu oy kullandırılıyor’ iddiası: Saray’dan açıklama geldi
AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!

AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!
Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama

Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama
Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kadıköy'de seçimi kim kazandı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?

Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kadıköy'de seçimi kim kazandı? Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu ne kadar oy aldı?
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü