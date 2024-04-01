Erzurum'da yerel seçim olayları... 1'i polis 4 kişi yaralandı!
Uzundere ilçesinde seçimi kazanan BBP'nin seçim koordinasyon merkezi, MHP’li olduğu öne sürülen grubun taşlı saldırısına uğradı. Olayda 1’i polis, 4 kişi yaralandı. Aşkale ilçesinde de, seçim sonuçlarına itiraz edip İlçe Seçim Kurulu’nun önünde toplanan Yeniden Refah Partili gruba polis biber gazıyla müdahale etti.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) seçim koordinasyon merkezi, kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İçeride bulunanlar taşlardan korunmak için masa ve sandalyeleri pencerelerin önüne koyarak kendilerine kalkan oluşturdu.
Bu sırada gruptan havaya ateş açılması nedeniyle korkulu anların yaşandı. 1’i polis, 4 kişi atılan taşlarla yaralandı. Güvenlik güçleri MHP’li olduğu öne sürülen kalabalığa müdahale edip dağıttı.
İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNDE GAZLI MÜDAHALE
Aşkale ilçesinde ise, iftar vaktine kadar seçimi önde götürdüklerini iddia eden Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Enver Başaran ve bir grup partili İlçe Seçim Kurulu’nun da bulunduğu Kaymakamlık binası önünde toplandı. AKP aleyhine slogan atan kalabalığa polis biber gazı ile müdahale etti.
Enver Başaran, partililere sakin olmalarını ve burada sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarak mesainin başlaması ile seçimlere itiraz dilekçelerini vereceklerini belirtti.
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