'Süper Vali'nin oğlu Tokat'ta seçimi kazandı!
Tokat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.
Tokat Belediye Başkanlığını MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 44 bin 850, AKP adayı Eyüp Eroğlu 24 bin 765 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 96,71 )
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?
Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında doğdu.
Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.
İş insanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu.
Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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