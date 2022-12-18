Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi raporu: Batık kart sayısı 1.3 milyona dayandı

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Güncel verilere göre Ekim 2022 sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla bireysel kredi kullanan kişi sayısı yüzde 5.4 artışla 37 milyon 533 bin kişi, bunların borçlarının tutarı ise yüzde 44.6 artışla 1 trilyon 381 milyar liraya yükseldi.

Bu kapsamda ise bireysel kredi kartı kullananların sayısı yüzde 8.9 artışla 33 milyon 279 kişi, borç tutarı ise yüzde 91.6 artışla 368.4 milyar liraya ulaştı. Yine ek hesap kullananların sayısı yüzde 4.5 artışla 26 milyon 711 bin kişi, bu tür borç tutarı ise yüzde 69.5 artışla 61.7 milyar lirayı gördü.

HAKKÂRİ DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca yine Ekim 2022 itibarıyla finans kuruluşlarından ihtiyaç kredisi kullananların sayısı yüzde 0.2 düşüşle 14 milyon 935 kişi olsa da bu kesimin borç tutarı yüzde 32.5 artışla 546.3 milyar liraya ulaştı.

Bireysel kredi borçlarındaki artışa il bazında bakıldığında ise Hakkâri çok dikkat çekiyor. Çünkü son bir yılda bu ildeki toplam bireysel kredi borçları yüzde 143, bireysel kredi kartı borçları yüzde 187, ek hesap borçaları yüzde 191.1 ve ihtiyaç kredisi borçları yüzde 145.6 arttı.

Öte yandan tasfiye edilecek bireysel kredi borçlarının toplam bireysel kredileri oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 7.5 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti. Bu ili yüzde 5.1 ile Adana, yüzde 5 ile Şanlıurfa, yüzde 4.5 ile Batman ve yüzde 4.5 ile Mardin izlendi.

‘BATIKLAR’IN SAYISI 1.3 MİLYONU GEÇTİ

Yine TBB Risk Merkezi’nin verilerine göre yılın ilk 10 ayında bireysel kredi borçlarını ödememiş (batık) kişi sayısı 883 bin 614, bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı 775 bin 158 ve bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ise 1 milyon 316 bin 835’e ulaştı.

Bu sayılar geçen yılın aynı döneminde sırasıyla 788 bin 861 kişi, 351 bin 161 kişi ve 967 bin 136 kişi oldu. Ayrıca geçmiş yıllar dikkate alındığında Ekim 2022 itibarıyla kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı 3 milyon 958 bin 645.