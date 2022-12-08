Prof.Dr. Cemal Zehir kimdir? Prof.Dr. Cemal Zehir'in asgari ücret tahmini ne?

08 Aralık 2022 Perşembe, 14:59

PROF. DR. CEMAL ZEHİR KİMDİR?



Cemal Zehir 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'nde doktora yaptı. 2013 yılında profesör doktor unvanı aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesidir.

PROF.DR. CEMAL ZEHİR'İN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ NE?



Bir önceki yıl asgari ücretin 5 bin 500 lira olacağını bildiğini söyleyen Zehir, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir önceki asgari ücretin 5 bin 500 lira olacağını söylemiştim. Asgari ücreti diyelim yüzde 20 artırılmış olsa 6 bin 600 liraya çıkıyor. Enflasyon şu an yüzde 84,36. Burada 6 bin 600 lirayla başladı, yüzde 25 zam olsa 6 bin 875, yüzde 30 olsa 7 bin 150, yüzde 35 olsa 7 bin 425, yüzde 40 olsa 7 bin 700 liraya geliyor. Yüzde 45 zam da 7 bin 975 lira. Bu Türk-İş'in rakamına yakın. Buradan pazarlığa başlayacaklarını söylediler. Buradan yüzde 50 zam olursa 8 bin 250 lira.

'BENİM TAHMİNİM...'

Asgari ücret şu anda 422 dolar seviyesinde. Yeniden bir seçime gidiyoruz. Ciddi bir refah kaybı yaşıyoruz enflasyon nedeniyle. Benim tahminim 8 bin lirayla 8 bin 250 lira arası. 422 doların üzerinde bir fiyatla seçime gidileceğini düşünüyoruz. İşveren tarafı da 7 bin 50 civarında bir asgari ücret istiyor. Burada yine refah payı artışını Cumhurbaşkanımız yapacaktır. Belki 200 lira olabilir."