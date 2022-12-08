Son Dakika Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 'Hiçbir bahane kabul edilemez!'

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:12

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dün yapıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantının ardından ilk açıklama TÜRK-İŞ'ten geldi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kavlak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Öncelikle yapılması gereken geçim şartlarının belirlenmesinidir. Toplumun geniş kesimi yapılacak bu çalışmanın sonucu umutla beklemektedir. Umarım alacağımız karar hayal kırıklığına yol açmaz.

TİM'E SERT YANIT: 'KENDİNE KÖLE ARIYOR DEMEKTİR'

Çalışma barışı ve toplumsal huzur getirir. Bunu sağlamanın yolu birlikte belirlenecek yeni asgari ücretin insan onuruna yakışır bir tutarda olmasıdır. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması tabii ki önemlidir ama bunun için büyümenin kapsayıcı olması gerekir.

Bu rakamlar ortadayken bazı sermaye gruplarının asgari ücret artışının rekabeti engelleyeceği yönündeki açıklamaları kendilerine işçi değil köle aradıklarını gösteriyor.

Dar ve sabit gelirli kesimlerin beklentisi ücretliler lehine vergi diliminde ayrım yapılmasıdır.

'ÜLKEMİZDE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN SAYISINI DÜŞÜRMEK DE ÖNEMLİ'

Türkiye ne yazık ki asgari ücret ülkesi haline gelmiştir. Oran yüzde 50'lerin üzerinde. Asgari ücretin artırılması kadar önemli olan konu ülkemizde asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesidir. Bunun için toplu pazarlık sistemi geliştirilmeli.

Ekonominin içinde bulunduğu durum bahane olarak kabul edilemez. Hiçbir ekonomik gerekçe asgari ücretlinin içinde bulunduğu yoksulluk şartlarını kapatamaz.

Her geçen yıl işçinin ücretinden kesilmektedir. Ücretliler genellikle sabit gelirliler olarak tanımlanır. Ama mevcut vergi yapısıyla azalan gelirliler olarak tanımlanması gerekir.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerekir.

Ülkemizde sosyal adaletten, refah toplumundan söz edeceksek hakça bir paylaşımdan söz edeceğiz.

'ÇÖZÜM ÖRGÜTLENMEKTİR, SENDİKALI OLMAKTIR'

Çalışma Bakanlığı rakamları açıkladı. Sayın TÜRK-İş Başkanımız daha önce bir televizyon programına katıldı. 'Açlık sınırı altında bir anlaşma imzalar mısınız' diye soruldu? Kırmızı çizgimiz bunun altına düşmemek dedi. Dün de bunu açıkladı. Son 20 yılda asgari ücret 29.8 kat, yaklaşık 30 katı zam yapılmış. Ortalama memur maaşları 18 kat artmış. Ortalama memur emeklisi maaşları 13 kat artmış. Türkiye neden asgari ücreti konuşuyor? Yetmediği için konuşuluyor. Türkiye'de bu için çözümü örgütlenmektir, sendikalı olmaktır.

'VERGİ ÇALIŞANLARIN ÜZERİNDE ÇOK AĞIR BİR YÜK'

Brüt 16 bin lira maaş alan biri. Yılbaşında 13 bin 544 lira net alıyor. 12'nci ayda 12 bin 100 liraya düşüyor. 1400 lira bir kayıp oluyor. 6'ncı ayda asgariye düzenleme yapıldığı için kayıp bu kadar düşük. Düzenleme yapılmasaydı 1800 lira net olacaktı. Vergi çalışanların üzerinde çok ağır bir yük. Yüzde 50'nin üzerinde vergi ödüyor. Çarşıya pazara gidiyor vergi ödüyor, arabası varsa taşır vergisi ödüyor. Bu vergi yükü sürdürülebilir değildir.

Sendikasız yerlerde asgari ücrete zam geldiğinde beni işten atar korkusu yaşayanlar için çözüm örgütlenmedir.

Örgütlenmediği olmadığı sürece hepimiz yoksullukta buluşuruz. Üniversite mezunu avukatlar, mühendisler asgari ücretin biraz üstünde işbaşı yapıyor.

Herhangi bir sendikalı işletmeye asgari ücretle girdiği zaman girdiği gün yüzde 8 zam alır. Dört ikramiyesi vardır. Sosyal hakları vardır. İşe girdiği gün asgari ücretin yüzde 48'iyle başlamış olur. Örgütlenme budur.

'PAZARLIKLAR ORADAN BAŞLADI DİYE ORADA BİTECEK DİYE BİR ŞEY YOK'

TÜRK-İş 40 yıldır asgari ücrete giriyor. Bu süre içerisinde altı defa asgari ücreti imzalamış. Pazarlıklar oradan başladı diye orada bitecek diye bir şey yok. Bir rakam açıklamadı İşveren rakam açıklasın, bakanlık rakam açıklasın görelim. Eğer içimize sinen, toplumun büyük kesimleri tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa elbette seve seve imzalarız. İçimize sinmeyen bir şey olursa altına imza atmayız. Bunu sayın başkan da söyledi.

Asgari Ücret Komisyonu 40 yıldır toplanıyor. TÜRK-İŞ'in imza atmama dışında bir şansı yok. Eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız. Niye atmadığımızı da kamuoyuna açıklayacağız. Daha ilerisinde yapabileceğimiz bir şey yok. 15 kişilik bir komisyonda biz sadece üç kişiyiz.

Kamuoyu yoklamalarını boş verin, biz işçinin içindeyiz, ne olduğunu biliyoruz."