PTT işçilerinden iş bırakma eylemi: Eşit ücret ve kadro talebiyle sokaktalar!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:19

Güncelleme: 07.03.2025 - 12:19

Ankara'da PTT Başmüdürlüğüne bağlı Keçiören Dağıtım Müdürlüğü ile Yenimahalle Dağıtım Müdürlüğünde çalışan bine yakın işçi, angarya, özlük haklarının gasbedilmesi ve düşük ücretlere karşı kadro talebiyle iş bıraktı.

Özlük haklarının günde güne eridiğini, kadrolu personel ile aynı işi yapmalarına rağmen asgari ücrete mahkum edildiklerini ifade eden işçiler, iş güvencesi ve insanca yaşanacak ücret talep ediyor.

İşçiler sabah erken saatte dağıtım müdürlükleri önünde bir araya geldi. İş bırakan PTT işçileri, eşit işe eşit ücret talepleri olduğunu; her türlü özlük haklarının gasbedildigi, her bir işçinin en az beş yıl ila on yıl hizmet vermelerine rağmen bankanın verdiği promosyon haklarının olmadığını, yıllardır emsallerine rağmen düşük ücret aldıkları için iş bıraktı.

İş güvencesi olmadığını da ifade eden işçiler, tüm kurumlarda taşerona kadro verilmesine rağmen PTT sermayesinin tamamının Varlık Fonuna devri yapıldığından kadro istemelerine rağmen kadrosuz çalıştırılırıldıklarını söyleyerek, kadro talebiyle iş bıraktıklarını ifade etti.