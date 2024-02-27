PTT'den TSK personeline yüzde 30 indirim

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve ailelerine yurt içi kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim uygulanacak.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:11
PTT'den TSK personeline yüzde 30 indirim
Abone Ol google-news

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı faaliyetlerini sürdüren PTT A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, şirket, terörle mücadele ve Suriye harekat alanları gibi önemli noktalarda ateş hattında bulunan ve canları pahasına vatanın güvenliğini sağlayan kahraman TSK mensuplarına desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, tüm TSK mensupları ve ailelerine, yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde güncel tarife üzerinden yüzde 30 indirim uygulanmaya başlandı.

Söz konusu indirimden TSK personeli ve aileleri, PTT iş yerlerinde çipli akıllı kurum kimlik kartları veya aile bireylerine ait kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.

Kampanyayla Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki TSK personeliyle ailelerine moral ve motivasyon sağlanması amaçlanıyor.


PTT haberleri TSK haberleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü haberleri

İlgili Haberler

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık... 'PTT görevlisiyim' diyerek boş senet imzalattı!

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık... 'PTT görevlisiyim' diyerek boş senet imzalattı!
PTT'den dolandırıcılık uyarısı: 'Kargo teslimi' yapanlara dikkat!

PTT'den dolandırıcılık uyarısı: 'Kargo teslimi' yapanlara dikkat!
Tanrıkulu, Bakan Uraloğlu'na sordu: PTT'nin 34 bin 916 metrekarelik arazisi yandaşa mı gidiyor?

Tanrıkulu, Bakan Uraloğlu'na sordu: PTT'nin 34 bin 916 metrekarelik arazisi yandaşa mı gidiyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kurmaylarıyla yerel seçim stratejisini çalışan CHP lideri Özgür Özel sahaya iniyor: Hedef sandıkta birleşme!

Kurmaylarıyla yerel seçim stratejisini çalışan CHP lideri Özgür Özel sahaya iniyor: Hedef sandıkta birleşme!
İntihal davası açmıştı… ‘Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş’ kitabı hakkında yeni gelişme!

İntihal davası açmıştı… ‘Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş’ kitabı hakkında yeni gelişme!
Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça': 'Rüya, kendine gel...'

Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça': 'Rüya, kendine gel...'
Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı

Luton Town – Manchester City maçı hangi kanalda? 27 Şubat 2024 maç ekranı
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi
Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’e duygulandıran doğum günü mesajı

Kenan Doğulu’dan eşi Beren Saat’e duygulandıran doğum günü mesajı
Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...
Kırklareli’nde 26 seçmenli köyün muhtarına rakip çıkmadı

Kırklareli’nde 26 seçmenli köyün muhtarına rakip çıkmadı