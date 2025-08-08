Rakamlardaki yükseliş durdurulamıyor: Et fiyatları üç yılın zirvesinde!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), uluslararası gıda fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi’nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre endeks, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artışla 130,1 puana yükseldi.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞTA ET VE BİTKİSEL YAĞLAR ÖNE ÇIKTI

Endeksteki yükselişte uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarının artışı etkili oldu. Temmuz ayındaki artışa rağmen endeks, Mart 2022’deki rekor seviyenin yüzde 18,8 altında, ancak 2024 yılının seviyesinden yüzde 7,6 daha yüksek seyrediyor.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 7,1 artarak 166,8 puanla son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Palm, soya ve ayçiçek yağları fiyatlarındaki artış bu yükselişte etkili oldu. Palm yağı fiyatları, küresel talebin güçlü olması ve artan rekabet gücü nedeniyle yükseldi. Ayçiçek yağı fiyatları ise Karadeniz Bölgesi ihracat arzındaki daralma nedeniyle arttı. Buna karşın, Avrupa’da yeni mahsul arzının olmaması kolza yağı fiyatlarını aşağı çekti.

ET FİYATLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Et Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 1,2 yükselerek 127,3 puanla yeni bir rekor kırdı. Çin ve ABD’deki güçlü ithalat talebi, sığır ve koyun eti fiyatlarını artırdı.

TAHIL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 106,5 puana geriledi. Buğday ve sorgum fiyatlarındaki düşüş, mısır ve arpa fiyatlarındaki artışları dengeledi. Kuzey Yarımküre’de taze mevsimlik buğday hasadı fiyatları baskılarken, Kuzey Amerika’nın bazı bölgelerinde ilkbahar buğdayındaki olumsuz hava koşulları fiyatları bir miktar destekledi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE HAFİF DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 0,1 düşüşle 155,3 puan oldu. Nisan 2024’ten bu yana ilk kez görülen bu düşüşte, Asya kaynaklı arz bolluğu ve zayıf ithalat talebi etkili oldu. Ancak Asya ve Yakın Doğu pazarlarındaki güçlü talep ile Avrupa Birliği’ndeki azalan ihracat arzı, uluslararası peynir fiyatlarının yükselmesini sağladı.

ŞEKER FİYATLARI BEŞİNCİ AYDA DA GERİLEDİ

Şeker Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 0,2 düşüşle 103,3 puana indi. 2025-2026 döneminde Brezilya, Hindistan ve Tayland’daki üretim toparlanması beklentileri fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, küresel şeker ithalatında görülen toparlanma düşüşü hafifletti.