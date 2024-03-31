Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 oranında 'maliyet zammının' geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:25
Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı
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Birçok kalemde yapılan fiyat artışları sürerken bir zam da rakıya geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından Saki Rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 maliyet zammı geldiğini duyurdu. Dündar, gelen zammın 1 Nisan itibari ile geçerli olacağını söyledi.

Paylaşımında "Saki Rakı’ya #ZamGeldi maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli. Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız ?" dedi.

 


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