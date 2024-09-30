Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2024 Pazartesi, 11:29
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorts yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den şifreli olarak yayımlanacak.

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