Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Giovanni van Bronckhorts yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den şifreli olarak yayımlanacak.
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