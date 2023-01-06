SsangYong isim değişikliğine gidiyor

06 Ocak 2023 Cuma, 12:01

KG Group tarafından geçen yıl satın alınan Güney Kore’nin en eski otomobil üreticilerinden olan SsangYong'un yeni sahibi tarafından isminin değiştirileceği iddia edildi.

Bu değişiklikle SsangYong'un, bu yıl içinde adının artık KG Mobility olacağı ifade edildi. KG Group Başkanı Kwak Jea-sun ise bu bilgileri doğruladı.

Kwak Jea-sun, Seul’da bulunan bir etkinlik sırasında basın mensuplarına şöyle konuştu:

“SsangYong Motors iyi anıları olan bir hayran kitlesine sahip ama aynı zamanda acı verici bir imajı var.

Şu andan itibaren, tüm SsanYong otomobilleri 'KG' adı altında dünyada satılacak. İsim değişikliğiyle beraber SsangYong Motors’un tarihi değişmeyecek ve aynı koşullara sahip olmaya devam edecek.”

BEKLENEN TARİH

İkiz ejder anlamına gelen SsangYong’un geçmişi 1954’e kadar dayanıyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Daewoo, Çinli SAIC Motors ve Hindistanlı Mahindra tarafından satın alındıktan sonra son olarak geçen yıl KG Group'a geçti.

İsim değişikliğinin bu yıl mart ayında onaylanması bekleniyor.