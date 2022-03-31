Ramazan gelmeden pideye bir zam daha geliyor!
Ekonomik krizle boğuşan vatandaşın morali Ramazan öncesinde oldukça bozuk. İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinde gram azalırken, fiyatlar da artıyor. 330 gram pide için 6 TL satış fiyatı açıklansa da, fırıncılar daha yüksek fiyata pide satılacağını ifade ediyor.
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, maliyet artışlarını karşılayamayan fırınların artık kafalarına göre gram ve fiyat uyguladığını söyledi. Normal pidenin 400 gram olması gerektiğini vurgulayan Kolivar, bunun altında kalan pidenin kuruduğunu belirtti.
Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, 330 gramlık pidenin 6 TL'ye satılacağını ancak çok sayıda fırının buna uymayacağını ifade eden Kolivar, 400 gramlık pidenin de semtler arasındaki farkla 7.5-10 TL arasında satılacağını kaydetti. Kolivar, “Pide 400 gramın altında olmaz. Olursa kurur. İftardan sahura kalmaz” dedi.
“SUSAMSIZ PİDE KABUL EDİLEMEZ”
Bazı fırıncıların susamsız, çörek otsuz pide sözlerine tepki gösteren Cihan Kolivar, “Yumurtasız menemen nasıl olmuyorsa susamsız pide de olmaz” dedi. Vatandaşın alım gücünün düştüğünü ekmek satışlarında gözlemlediklerini ifade eden Kolivar, pide satışlarının da eski Ramazanlara göre daha az olacağını öngördüklerini kaydetti.
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