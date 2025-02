Ramazan öncesi et fiyatlarına zam geliyor: 13 Şubat'ta uygulanacak!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:42

Güncelleme: 12.02.2025 - 15:42

Ramazan ayında et fiyatlarının sabitlenmesi kasapları şaşırtırken, şimdi de karkas et fiyatlarındaki yükseliş esnafı zor durumda bıraktı. Bazı zincir marketlerin Et ve Süt Kurumu (ESK) ile anlaşarak etin kilosunu 399 liradan satması tepkilere neden oldu. Yerli besiciler, karkas et fiyatlarındaki artış taleplerini sosyal medyada dile getirmeye başladı.

PİYASADA ARZ SIKINTISI YAŞANIYOR

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, besicilerin fiyat artışı beklentisiyle hayvanlarını kesime göndermediğini ve bunun arz sıkıntısı yarattığını söyledi. Karkas etin bölgesel olarak kilosunun 15 TL artırıldığını belirten Tüfekçi, 13 Şubat itibarıyla kasapların bu fiyatı uygulamaya başlayacağını ifade etti.

SATIŞLAR DÜŞÜŞTE

Karkas etin maliyetinin 420 lira olduğunu belirten Prestij Et Evi sahibi Samed Burultay, 13 Şubat itibarıyla bu rakamın 435 liraya çıkacağını söyledi. Ramazan nedeniyle fiyat sabitlemesi yapılan dönemde satışların yarıya düştüğünü kaydeden Burultay, daha önce kilosu 700 TL’ye satılan etin 600 TL’ye düşmesine rağmen talebin azaldığını dile getirdi.

Karkas ete gelen 15 liralık zammın satış fiyatlarına 25-35 lira olarak yansıyacağını belirten Burultay, et ithalatı yerine yerli üreticiyi destekleyecek projeler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.