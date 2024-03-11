Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattıklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:19
Ramazan'da yerel marketlerden 'sabit fiyat ve indirim' kararı
Abone Ol google-news

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 7 bin 700 şubesi bulunan 14 perakende derneğinin çatı örgütü olarak, ramazan ayında tüketicilerin bütçelerini rahatlatmak için yeni bir kampanyaya imza attıklarını belirtti.

Ramazan ayı süresince yüzlerce üründe fiyatları sabitlediklerini duyuran Düzgün, "Yerel zincirler olarak vatandaşlarımızın bütçelerine katkıda bulunmak ve ekonomik istikrara katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. İçinde bulunduğumuz sürecin üstesinden ancak tek yürek gelebiliriz. Bu süreçte, marketlerimizdeki fiyat istikrarını sağlamak ve halkımızın rahat bir ramazan geçirmesini temin etmek bizim önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Düzgün, ramazan ayı hazırlığı için sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayına hazırız. 7 bin 700 yerel zincir market mağazasında yüzlerce üründe fiyatları sabitledik. Vatandaşlarımız, bayram sonuna kadar her hafta bölgelere özel düzenlenecek kampanyalarla yüzlerce ürünü yüzde 25 daha erişilebilir fiyata satın alabilecek. Böylece bakliyattan yağa, çaydan şekere, undan makarnaya kadar yüzlerce temel gıda ürününe ramazan ayı sonuna kadar daha erişilebilir fiyata ulaşabilecekler. Gıdanın haricinde atıştırmalık, temizlik, deterjan, bulaşık makinesi ürünleri, kağıt ürünlerinde de indirim yapacağız."

Düzgün, tüm üretici ve tedarikçilerin kampanyaya destek olması çağrısında bulundu.


Türkiye Perakendeciler Federasyonu haberleri ömer düzgün haberleri Ramazan ayı haberleri

İlgili Haberler

Kırmızı ette fiyat sabitleme uygulaması Ankara'da başladı

Kırmızı ette fiyat sabitleme uygulaması Ankara'da başladı
İstanbul PERDER'den Ramazan'da et ürünleri için fiyat sabitleme kararı

İstanbul PERDER'den Ramazan'da et ürünleri için fiyat sabitleme kararı
TÜRES’ten restoran ve lokantalara ‘fiyat sabitleme’ çağrısı

TÜRES’ten restoran ve lokantalara ‘fiyat sabitleme’ çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP'den Emniyet'e 'FETÖ' suçlaması! Seçim dönemi operasyon yapılınca…

MHP'den Emniyet'e 'FETÖ' suçlaması! Seçim dönemi operasyon yapılınca…
Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’
Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi

Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi
Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları

Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları
Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'

Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'
Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi

Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi
2019'da 'Sana börek yaparım ama oy vermem' demişti: Mahruze Teyze bu kez 'İmamoğlu' dedi

2019'da 'Sana börek yaparım ama oy vermem' demişti: Mahruze Teyze bu kez 'İmamoğlu' dedi
Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri

Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri