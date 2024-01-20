Recep Baştuğ: Enflasyonla mücadele için kredi kartı gibi kılcal damarlara dokunulacak

Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 20.01.2024 - 03:00

“Asıl acı reçete yerel seçimlerden sonra...” Son dönemde ekonomistler bu sözlerle 2024 yılının zorlu bir yıl olacağı görüşünü bu vurguyla savunuyor. Türkiye’nin en büyük bankalarından Garanti BBVA’nın genel müdürü Recep Baştuğ da 2024’te yüzde 40’lık faizle ne yatırımın mümkün olacağını ne de yurttaşın krediye ulaşabileceğini açıkladı. Türkiye sanayisinin en önemli kentlerinden Bursa’da, “İhracatta Sürdürülebilir Gelecek” toplantısında iş insanları ile bir araya gelen Baştuğ, yeni ekonomi politikalarının hem tüketiciye hem reel sektöre nasıl yansıyacağını değerlendirdi. 31 Mart’tan sonra politikaların daha da sıkılaşacağını belirten Baştuğ, herkesin önlemini alması gerektiğini söyledi.

ÖNCE TÜKETİCİLER!

Sanayicilere “2025 ortalarına kadar kredi faizlerinde düşüş beklemeyin” diyen Baştuğ, 2024 boyunca yüzde 40’ın altında bir kredi faizi görülmeyeceğini de belirterek “Realite bu. Bu faizle yatırım yapılır mı? Hayır, yani bu faizle TL cinsinden yatırım yapılacak bir ortam değil” dedi.

İş dünyasına Merkez Bankası destek kredilerini öneren Recep Baştuğ, tüketici için ise hem bireysel krediler hem kredi kartları açısından olumsuz mesajlar vererek şunları söyledi:

Türkiye’de 2023’e kadar çok ciddi kredi büyümesi yaşandı. Bu gerçek bir şey değil, şimdi 2024’te burada bir düzelme bekliyoruz. İlk dalga kredi kartları ile tüketici kredilerinde olacak. Tüketimin azalması gerek.

Geçen yıl bütün kredilerin büyümesi yüzde 40-50 aralığında iken kredi kartı büyümesi yüzde 150. Bugün kredi kartları Türkiye’deki en ucuz finansman aracı.

ASIL KAVGA 2026’DA

Enflasyonla mücadele için bu tür kılcal damarlara dokunulacaktır. Bu yıl kredi kartı ve tüketici kredilerinde risk maliyeti en az 50 baz puan bir bozulma bekliyoruz. Bu yıl düşük kalacak büyüme iç talebi daraltacak.

Reel sektörde ise bozulma o boyutta olmayacak. Reel sektör bu dalgayı 2025’te görecek.

Enflasyonda yılı yüzde 45 aralığında bir noktada bitireceğimizi düşünüyorum. Enflasyonda asıl büyük kavgaya, o yüzde 45’ten sonra başlayacağız. Bu da 2025’ten sonra olur. 2023’te ekonomik büyümenin yüzde 4.5 olmasını, 2024’te ise yüzde 3.5’e gerilemesini bekliyoruz. Enflasyon da yılsonunda yüzde 40-45 aralığında olabilir.

Dolar kurunun ise yeni orta vadeli programda (OVP) öngörüldüğü gibi yıl ortalamasında 36 lira, yılsonunda 42 lira olmasını bekliyoruz.