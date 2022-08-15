Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi Kooperatifleri sitesinde de indirim yok
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 15 Ağustos'ta (bugün) indirime gidileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda 30'dan fazla üründe indirim yapılması bekleniyordu. Fakat Tarım Kredi Kooperatifleri internet sitesinde normalde yer alan fırsat ve indirimler bölümünde ürünler görünmüyor.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde bugün itibarıyla başlayacak indirimler bekleniyordu. İndirimin başladığı gün, bazı ürünlerin fiyatında artışlar da görüldü.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugünden itibaren indirim uygulanmasını bekleyen yurttaşlar indirim için Tarım Kredilerin önünde kuyruklar oluşturdular.
İNTERNET SİTESİ BOŞ KALDI
Tarım Kredi Kooperatifleri internet sitesinde ise normalde yer alan haftanın fırsatları, taptaze kampanyalar, fırsat ürünleri katagorileri boş kaldı.
Video Haberler
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
- Otel odasında üretilen sahte içkilere el konuldu
- 'Araçlarınızla dışarı çıkmayın'
- Deprem izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor
- Olası İstanbul depremine karşı tatbikat yapıldı
- Yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi
- Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında
- Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını
- İETT otobüsünün içini su bastı
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Promosyonlarda engel
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- 'Yasal seçim takvimine bakıldığında...'