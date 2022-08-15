Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi Kooperatifleri sitesinde de indirim yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 15 Ağustos'ta (bugün) indirime gidileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda 30'dan fazla üründe indirim yapılması bekleniyordu. Fakat Tarım Kredi Kooperatifleri internet sitesinde normalde yer alan fırsat ve indirimler bölümünde ürünler görünmüyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:24
Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi Kooperatifleri sitesinde de indirim yok
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde bugün itibarıyla başlayacak indirimler bekleniyordu. İndirimin başladığı gün, bazı ürünlerin fiyatında artışlar da görüldü.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugünden itibaren indirim uygulanmasını bekleyen yurttaşlar indirim için Tarım Kredilerin önünde kuyruklar oluşturdular.

İNTERNET SİTESİ BOŞ KALDI

Tarım Kredi Kooperatifleri internet sitesinde ise normalde yer alan haftanın fırsatları, taptaze kampanyalar, fırsat ürünleri katagorileri boş kaldı.


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