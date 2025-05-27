Reckitt Benckiser’de grev başladı

Petrol-İş İstanbul 2 No'lu Şubesi'nin örgütlü olduğu ve İstanbul-Tuzla’da üretimini sürdüren Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri A.Ş. işyerinde bu sabah itibariyle grev başladı.

Petrol-İş’in yaklaşık 30 yıldır örgütlü olduğu ve sağlık, hijyen ve ev ürünleri malzemeleri üreten İngiltere merkezli çok uluslu şirketle sendika arasında yeni dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinin ilki 17 Ocak tarihinde yapılan toplantıyla başlamıştı.

Yaklaşık 5 aydır devam eden müzakere sürecinde taraflar arasında sonuncusu 22 Mayıs Perşembe günü olmak üzere dokuz görüşme yapıldı. Ancak son yapılan toplantıda da işverenin ücret ve sosyal haklar konusundaki teklifinin işçilerin taleplerini karşılamaması sonucunda bu sabah grevi kararı ilan edildi.





Benckiser’de çalışan sendika üyesi işçiler ve şube yöneticileri fabrika önünde bir araya geldi. Burada konuşan Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda grev alanında yaptığı konuşmada, "Benckiser işçisinin fazlasını değil, var olan hayat şartlarına karşı geçinebilecek adil bir ücret ve haklar talep ettiğini, ancak işverenin yapıcı olmayan tutumuyla sürecin greve evrildiğini" belirtti. Recepkethüda Petrol-İş Sendikası’nın bütün örgütüyle Benckiser emekçisinin yanında olduğunu belirterek, işvereni de çalışanlarının taleplerini dikkate alarak müzakere masasına davet etti. Recepkethüda, grevin başarıya ulaşması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Engin Bedir de yaptığı konuşmasında birlik olmanın, ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Var olan ekonomik koşullara karşı Benckiser işçilerinin haklı talepleriyle yeni bir yola çıktığını belirten Bedir, bu mücadelenin dayanışmayla daha da büyüyeceğini belirtti. Sloganlar eşliğinde yapılan coşkulu konuşmaların ardından fabrikaya “Bu İşyerinde Grev Var” pankartı asıldı.



