Reeder'ın üç kameraya sahip telefonun 'iki kamerası süs'
Reeder'ın P13 Blue Plus 2022 modelinde yer alan üç kameranın ikisinin işlevsiz olduğu ortaya çıktı. Olay sosyal medyada oldukça ses getirdi.
Akıllı telefon pazarında ürünleriyle yer alan Türk markası Reeder ile ilgili bir süre önce video yayımlandı. Bu videoda markanın P13 Blue Plus 2022 modelinde yer alan üç kameranın ikisinin işlevsiz olduğu fark edildiği aktarılıyordu.
Konu hakkında resmi bir açıklama gelmezken firma modelin altına yeni bir ibare ekledi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Sosyal medyada çok konuşulan konunun ardından Reeder, telefon modelinin açıklama kısmına şu ifadeyi ekledi:
''Arka kamera kasasında 2 tane süs kamera vardır. Bunların herhangi bir fonksiyonu yoktur.''
Bu ibarenin eklenmesinin ardından daha da tepki çeken Reeder'dan henüz resmi bir açıklama halen gelmedi.
?? Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz onayı verdiği Reeder Teknoloji'nin efsanevi üç kameralı telefonu. #xu100 #altın #bist100 pic.twitter.com/cqlnFdTGqt— Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV) September 8, 2023
Üç kameralı olarak pazarlanan ve satılan telefonda sadece tek bir kameranın çalışır durumda olması büyük tepki çekti.
"Arka kamera kasasında 2 tane süs kamera vardır. Bunların herhangi bir fonksiyonu yoktur." pic.twitter.com/MvnHcGzlMk— Recep Baltaş (@buckberi) September 11, 2023
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