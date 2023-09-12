Reeder'ın üç kameraya sahip telefonun 'iki kamerası süs'

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:12

Akıllı telefon pazarında ürünleriyle yer alan Türk markası Reeder ile ilgili bir süre önce video yayımlandı. Bu videoda markanın P13 Blue Plus 2022 modelinde yer alan üç kameranın ikisinin işlevsiz olduğu fark edildiği aktarılıyordu.

Konu hakkında resmi bir açıklama gelmezken firma modelin altına yeni bir ibare ekledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada çok konuşulan konunun ardından Reeder, telefon modelinin açıklama kısmına şu ifadeyi ekledi:

''Arka kamera kasasında 2 tane süs kamera vardır. Bunların herhangi bir fonksiyonu yoktur.''

Bu ibarenin eklenmesinin ardından daha da tepki çeken Reeder'dan henüz resmi bir açıklama halen gelmedi.

Üç kameralı olarak pazarlanan ve satılan telefonda sadece tek bir kameranın çalışır durumda olması büyük tepki çekti.