Reel efektif döviz kuru endeksi martta yükseldi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:49

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 15:20

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0.78 puan artarak 59.38'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 0.78 puan artarak 59.38'e çıktı. Endeks, şubatta 58,60 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0.62 puan azalışla 88.59'dan 87.97'ye geriledi.

Türk lirasının değeri, martta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 5,56 puan, Yİ-ÜFE bazında 11.37 puan arttı.