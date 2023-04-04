Reel efektif döviz kuru endeksi martta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu yayımladı. TÜFE bazlı reel kurda Mart ayında yükseliş yaşanırken, ÜFE bazlı reel kur aynı dönemde geriledi.

AA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:49
Reel efektif döviz kuru endeksi martta yükseldi
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Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0.78 puan artarak 59.38'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 0.78 puan artarak 59.38'e çıktı. Endeks, şubatta 58,60 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0.62 puan azalışla 88.59'dan 87.97'ye geriledi.

Türk lirasının değeri, martta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 5,56 puan, Yİ-ÜFE bazında 11.37 puan arttı.


Reel efektif döviz kuru TÜFE TCMB

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