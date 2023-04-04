Son Dakika... Piyasalarda rekor serisi sürüyor: Euro TL'de yeni zirve!

Seçimlere giderken piyasalarda gerginlik sürüyor. Adım adım yükselişini sürdüren Euro/TL geçtiğimiz günlerde ulaştığı 20.95 seviyesindeki tarihi rekorunu yenileyerek, 21.0531 ile yeni zirvesini gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:59
Son Dakika... Piyasalarda rekor serisi sürüyor: Euro TL'de yeni zirve!
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Ekonomi yönetiminin, iki yıldır Türk Lirası'nın (TL) tarihi değer kaybını önlemek için yeni "önlemler" geliştirmesi hala sonuç vermezken, milli para birimi günden güne eriyor ve döviz kurunda da rekor serisi devam ediyor.

Euro, bugün de bir kez daha rekor tazeledi. Euro/TL, geçtiğimiz günlerde 20,95 seviyesindeki tarihi rekorunu aşarak 21,0531 ile şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Dün 19.20 rekorunu yenileyen dolar/TL, bu sabah iğne atarak 19.22 civarındaydı. Bu veriler TL'nin değer kaybının deprem sonrası seçime yaklaştıkça bir miktar hızlandığını gösteriyor.

 


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