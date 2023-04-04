Dolar ve Euro ne kadar oldu? (4 Nisan 2023)

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:35

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:35

İç veri gündeminde bugün Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporu, mart ayı reel efektif döviz kuru endeksi ile öncü dış ticaret verileri takip edilecek.

Piyasalarda ayrıca faiz üst sınırlarının kaldırıldığı, vadenin bir aya kısaltıldığı kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında piyasanın nerede denge bulacağı izleniyor. Devam eden yabancı yatırımcı toplantıları da bir başka takip edilen gündem maddesi.

Kur korumalı mevduatta geçen hafta itibarıyla getirilen değişiklikler sonrası ise hem şirketler hem bireyseller için ellerindeki döviz veya TL ile açılan hesaplarda faiz sınırı kaldırılmış oldu.

Bu süreçte döviz borcu olan şirketler için ellerindeki TL ile açabilecekleri bir KKM hesabı ilk kez uygulamaya alınırken, piyasalarda serbest bırakılan faizlerin hangi seviyelerde denge bulacağı bekleniyor.

Bankacılık sektöründe mevduatın yüzde 60'ının TL cinsi olması hedefi bulunurken bu orana ulaşamayan bankalar için ise tahvil tutma yükümlülükleri bulunuyor.

Mevduat faizleri yüksek montanlı işlemlerde yüzde 30'u aşarken, TCMB verileri ortalama mevduat faizinin de enflasyon altında kalmasına rağmen 20 yılın zirvesine yakın olduğunu gösteriyor.

Bankacılar bazı bankaların TL cinsi bireyseller için açılan KKM'de yüzde 20 ya da biraz üzerinde faiz sunmaya başladıklarını, bazı bankaların ise henüz başlamadığını söylediler.

Söktör kur koruması sunan ve sınır kaldırılmadan önce yüzde 11.5 getirisi olan TL cinsi bireysel KKM'de sektör ortalamasının daha yüksek bir seviyede oluşmasını bekliyor. Bilançosuna göre tahvil yükümlülüklerinden de kaçınmak için bankaların nasıl bir fiyatlama sunacakları piyasalarda takip ediliyor.

Uygulanan politikalarda kur, kredi, mevduat ve Hazine tahvillerinde yön kamu tarafından belirleniyor. Ekonomi yönetimi kur politikasındaki bu süreci "istikrarlı TL" olarak tanımlıyor. Ancak ihracatçılar rekabetçiliğini kaybettiği için kamudan TL'de yeni değer kayıpları talep ediyor.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor.

Bankacılar KKM dahil son dönemde atılan tüm adımların döviz talebini azaltma ortak amacı taşıdığını, seçimlere kadar benzer adımların devam edebileceğini öngörüyor. Seçimler ise ekonomi politikalarında köklü değişimler getirilebileceği için piyasalar tarafından yakından izleniyor.

TL depremden bugüne dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederken, ilk çeyreği ise yüzde 2.5'in altında kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Dün 19.20 rekorunu yenileyen dolar/TL, bu sabah iğne atarak 19.22 civarındaydı. Bu veriler TL'nin değer kaybının deprem sonrası seçime yaklaştıkça bir miktar hızlandığını gösteriyor.

Serbest piyasada Euro TL 29 Mart'ta 20.95 rekorunun hemen altında yükselişle 20,91 liradan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, enflasyona dair endişeler ve OPEC+'ın beklenmedik şekilde üretimi azaltma kararı alması nedeniyle yön bulmakta zorlanırken, tahvil getirileri ABD imalat verilerinin ardından geriledi.

Küresel piyasakarda ise dolar ABD imalat verilerinin ekonomide daha fazla yavaşlamaya işaret etmesinin ve OPEC+'ın kararının enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirmesinin ardından zayıf seyrediyor.