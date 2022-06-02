TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
02 Haziran 2022 Perşembe, 17:24
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13681
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14621
BHD BAHREYN DİNARI 43.6423
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18480
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9750
BWP BOTSVANA PULASI 1.3714
BRL BREZİLYA REALİ 3.4159
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11281
CZK ÇEK KORUNASI 0.71215
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00114
MAD FAS DİRHEMİ 1.6698
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31148
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0594
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.5122
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21212
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3361
HKD HONG KONG DOLARI 2.0968
IQD IRAK DİNARI 0.01127
ISK İZLANDA KRONU 0.12853
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03780
LYD LİBYA DİNARI 3.4451
HUF MACAR FORİNTİ 0.04456
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28563
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7472
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83849
EGP MISIR LİRASI 0.88130
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0595
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00150
PEN PERU YENİ SOLU 4.4149
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8372
RSD SIRP DİNARI 0.14989
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9725
SDG SUDAN POUNDU 0.03682
SYP SURİYE LİRASI 0.00655
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0593
THB TAYLAND BAHTI 0.47866
TND TUNUS DİNARI 5.4335
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7078
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.55693
OMR UMMAN RİYALİ 42.7349
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.2071
VND VİETNAM DONGU 0.00071
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.9265
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56118
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.7213

TCMB döviz alım-satım

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