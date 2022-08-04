Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0.93 puan artarak 54.01'e yükseldi.

AA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 15:15
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda yükseldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 0.93 puan artarak 54.01'e çıktı. Endeks, haziranda 53,08 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3.43 puan artışla 80.36'dan 83.79'a ulaştı.

Türk lirasının değeri, temmuzda 2022'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6.56 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7.15 puan arttı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.


TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reel efektif döviz kuru

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