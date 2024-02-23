Reel kesim güveni dört ayın zirvesinde

Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:49

Güncelleme: 23.02.2024 - 10:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı.

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), Şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste 100'ün altındaki değerlerler anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı kötümser bir görünüme, 100'ün üzerinde olması ise iyimser bir görünüme işaret ediyor.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 101,5 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 54,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,3 ’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,6 ‘ya yükselirken, daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,1 ’e geriledi.

KAPASİTA KULLANIM ORANI BİNDE 2 ARTTI

2024 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.