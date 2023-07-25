Reel kesim güveni temmuzda geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan reel kesim güven endeksi 106.8'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1.4 puan azalarak 106.8 seviyesinde gerçekleşti.
Reel kesim güveni mayısta 108.3 ile 1 yılın zirvesine çıkmıştı.
Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak 104.9 oldu.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
KAPASİTE KULLANIM ORANI SINIRLI ARTTI
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 oldu.
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