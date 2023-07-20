TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti

Yayınlanma: 20.07.2023 - 16:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 16:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artırdı.

TCMB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde Merkez Bankası önemli bir karar aldı.

Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye çıkarıldı.

KOBİ’LERİN PAYI ARTIRILIYOR

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek.

KOBİ’lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

Ayrıca, TCMB’nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

ŞİMŞEK’TEN REESKONT AÇIKLAMASI

Öte yandan, reeskont kredisi limitindeki artış sonrası açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

“Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir.

İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.”