Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Rekabet Kurumu, ilgili bölüm ve meslek gruplarından mezun 10 uzman yardımcısı istihdam edecek. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 29 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Rekabet Kurumu, çeşitli meslek gruplarından 60 uzman yardımcısı istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun 25, hukuk fakültelerinden mezun 25, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden mezun 10 uzman yardımcısı alınacak.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak.
Adaylar, 11 Nisan-11 Mayıs döneminde e-Devlet üzerinde Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.
Video Haberler
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İsrail'de ordu teyakkuzda!
- 'FETÖ’nün belini, 2014 HSK seçimleri kırmıştır'
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı
- Avcılar'da ceset bulunmuştu: Kimliği açıklandı
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- ABD enflasyonu tepe yaptı
- Dolar/TL'de son durum
- Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü
- Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması gündemde
- Kayıptı, 130 kilometre uzakta bulundu