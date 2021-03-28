Yemek Sepeti'nin 'işkolu' oyununa karşı işçilerin mücadelesi devam ediyor

28 Mart 2021 Pazar, 16:04

Yemek Sepeti işçileri, anayasal haklarını kullanarak DİSK üyesi Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlenip üye olmaya başlamıştı. 2020 yılının son aylarında başlayan bu süreç, 2021 Ocak ayında daha da hızlanarak devam etmişti.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na uygun olarak DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın toplu iş sözleşmesi için bakanlığa yetki başvurusu aşamasında işveren, işyerinin SGK kayıtlarında hukuka aykırı bir müdahale yaparak işçilerin bulunduğu “Taşımacılık” işkolunu, “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolu olarak değiştirdi. Bunun sonucu olarak işyerinde çalışan 2 bine yakın işçinin Nakliyat-İş Sendikası üyeliği düştü.

Nakliyat-İş Sendikası, işçilerin örgütlenme hakkının çiğnendiği bu durum üzerine Türkiye'nin birçok ilinde çeşitli araçlarla protestoya başladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, protesto kapsamında İstanbul'da devam eden faaliyetler şöyle duyuruldu:

"Sendikamızın bu bağlamda başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde başlattığı stantlar açma, bildiri, broşür dağıtma ve imza kampanyası devam etmektedir.

Stant çalışmalarımız 27.03.2021 Cumartesi günü de 14.00-16.00 saatleri arasında Beşiktaş Meydanı’nda, 16.00-18.00 saatleri arasında Şişli Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde ve Mecidiyeköy metro çıkışında devam etti. Genel Başkanımız ve yöneticilerimizin de katılımıyla stant açtık, imza topladık, bildirilerimizi dağıttık. Halkımız standımıza yoğun ilgi göstererek imza kampanyamıza destek verdi.

Eylemimizi sonlandırırken tüm halkımızı önümüzdeki günlerde İstanbul’da ve diğer illerde devam edecek olan stant açma eylemlerimize destek vermeye, Yemeksepeti işçileri ile dayanışmaya, işverenin bu haksız, hukuksuz tutumunu protesto etmek için imza kampanyamıza destek vermeye bir kez daha çağırdık."







