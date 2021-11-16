Yemeksepeti'nden yeni 'siber saldırı' açıklaması: "Verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundular"
Yemek Sepeti'nin siber saldırıya uğradığı ve milyonlarca kullanıcının bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Şirketten yapılan açıklamada "kötü niyetli bazı kişilerin kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundukları" belirtildi.
Düzenlenen bir siber saldırı sonucu milyonlarca kullanıcısının verilerinin çalındığına yönelik iddialarla ilgili Yemek Sepeti'nden açıklama yapıldı.
'Kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşıp fidye talebinde bulundukları' belirtilen açıklamada, "Yemeksepeti olarak bu tip yasadışı talepleri değerlendirmeye dahi mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.
Yemek Sepeti'nden yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir.
Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."
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