Rekabet Kurulu'nda hızlı tüketim malları sektörüne savunma toplantısı

Rekabet Kurulu'nda, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 6-7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

AA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 15:03
Rekabet Kurulu'nda hızlı tüketim malları sektörüne savunma toplantısı
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Bu kapsamda hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 6-7 Aralık'ta Rekabet Kurulunda yapılacak.

Toplantı çevrim içi takip edilebilecek.


Rekabet Kurumu Savunma hızlı tüketim malları

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