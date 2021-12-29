Rekabet Kurulu'ndan n11'in Getir'e devredilmesine onay

29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:41

n11.com’un Getir’e devrine Rakabet Kurulu’ndan onay çıktı. Kurumun hisselerinin bir kısmının sermaye artırımı yolulya satın alınması işlemine onay verildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan kurul kararlarında, "Getir Perakende Lojistik AŞ'nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co., Ltd.'den devralması işlemine izin verildi" denildi.

