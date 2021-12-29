Rekabet Kurulu'ndan n11'in Getir'e devredilmesine onay

Rekabet Kurulu, Getir’in n11.com hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla devralması işlemine izin verdi.

İHA
29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:41
Rekabet Kurulu'ndan n11'in Getir'e devredilmesine onay
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n11.com’un Getir’e devrine Rakabet Kurulu’ndan onay çıktı. Kurumun hisselerinin bir kısmının sermaye artırımı yolulya satın alınması işlemine onay verildi. 

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan kurul kararlarında, "Getir Perakende Lojistik AŞ'nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co., Ltd.'den devralması işlemine izin verildi" denildi.


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