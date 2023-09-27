Rekabet Kurumu bazı devralma işlemlerini onayladı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:05

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:05

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, NeoGames SA'nın tek kontrolünün Anaxi Investments Limited aracılığıyla Aristocrat Leisure Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Constantia Flexibles Holding GmbH'ın tek kontrolünün Capripack BidCo GmbH aracılığıyla One Rock Capital Partners LLC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

ICA IC İçtaş Altyapı İşletme ve Bakım AŞ ile SGN Lojistik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ arasında tam işlevsel bir ortak girişim oluşturulması işlemi uygun bulundu.