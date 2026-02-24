Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rekabet Kurumu'ndan bankalara soruşturma

24.02.2026 10:36:00
Rekabet Kurulu, bazı banka ve finansal kuruluşlar hakkında "iş gücü piyasasında rekabetin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek" amacıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla bazı bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

İş Bankası ile Yapı ve Kredi bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bankamızın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

