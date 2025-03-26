Ünlü akaryakıt şirketine rekabet soruşturması: İncelemeler sürüyor!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:47

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:47

Rekabet Kurumu, Koç Holding bünyesindeki Opet’in bayileriyle yaptığı anlaşmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla inceleme başlattığını duyurdu.

Kurumun açıklamasında, "Yapılan ön araştırmada, OPET ile bayileri arasında akdedilen bayilik sözleşmeleri yürürlükte iken, bayilik faaliyetinin söz konusu olduğu arazi üzerinde OPET lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığı ve bu yolla bayi ile OPET arasındaki dikey ilişkinin süresinin beş yılı aşacak şekilde kurgulandığı yönünde bulgular elde edildi" ifadelerine yer verildi.

Akaryakıt bayilik sözleşmeleri, rekabet etmeme yükümlülüğünü içeren intifa ve kira sözleşmeleriyle birlikte tek bir anlaşma olarak değerlendiriliyor. Mevzuata göre, dağıtıcı ile bayi arasındaki dikey ilişkinin süresi en fazla beş yıl olabilir ve bu süreyi aşan anlaşmalar Grup Muafiyeti Tebliği’nden yararlanamıyor.

Açıklamada ayrıca, "Dağıtıcılar, bahse konu anlaşmalar aracılığıyla, bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşma yapmaya zorlayamamaktadırlar. Bu kapsamda, yürütülen soruşturmada OPET’in dikey anlaşmalar yoluyla Kanunu ihlal edip etmediği incelenecektir" denildi.