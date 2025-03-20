Rekabet Kurumu'ndan soruşturma yağmuru: O şirketlere işlem başlatıldı!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:23

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:23

Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt şirketleri hakkında rekabet ihlali iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın amacı, söz konusu şirketlerin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale ederek internet satışlarını kısıtlayıp kısıtlamadığı ve dolaylı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini tespit etmek.

Aynı zamanda, Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul, Arzum’un yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddialarını araştırıyor.

KURULUN AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. hakkında başlattığı soruşturmada, şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmesi ve internet satışlarını kısıtlaması nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğini inceledi. Ayrıca, Fakir aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi paylaşımı olup olmadığını da sorguladı. Bu bulgular doğrultusunda soruşturma açılmasına karar verildi.

Ayrıca, Arzum Elektrikli Ev Aletleri için başlatılan soruşturmada, şirketin fiyat belirlemesi ve internet satışlarını kısıtlama faaliyetlerinin de kanun ihlali oluşturup oluşturmadığı araştırılacak.

Kurul açıklamasında şunları belirtti:

"Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş.’nin (Fakir) yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurumunca (Kurul) karara bağlandı.

Önaraştırma kapsamında elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda Kurulun 20.02.2025 tarihli toplantısında;

*Fakir’in yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin,

*Fakir aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (Mediamarkt) arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla Fakir, Teknosa, Vatan ve Mediamarkt hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-07/177-M(2) sayı ile karar verilmiştir"