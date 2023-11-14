Rekabet Kurumu'ndan 9 kozmetik şirketine ceza

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:32

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:32

Rekabet Kurumu, 9 kozmetik şirketine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Kurum, 9 kozmetik şirketine çeşitli para cezaları verdi.

En yüksek para cezasının 7.9 milyon TL olduğu belirtildi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama ise şöyle;

"Ayaz ve Ortakları Ltd. Şirketi hakkında topla dağıt karteline katıldığı iddiasına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(3) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 1.083.338,41-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

SB Grup Kozmetik Anonim Şirketi hakkında topla dağıt karteline katıldığı iddiasına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(3) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 184.675,76-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(4) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 1.217.437,18-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

ELCA Kozmetik Limited Şirketi hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(5) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 7.909.453,64-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(6) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 2.716.256,69-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(7) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 925.805,74-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(9) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 87.387.007,53-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Rebul JCR Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit ettiği iddiasına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(11) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 5.357.950,92-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti. hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(12) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 1.784.584,28-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."