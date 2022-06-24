‘Rekor finansman’ diye duyurulan krediden TCDD’nin bilgisi yokmuş

24 Haziran 2022 Cuma, 21:15

Temeli 2012 yılında atılan ve bitiş tarihi önce 2019, sonra 2020 yılı olarak açıklanan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin ne zaman bitirileceği açıklanmadı. Mart ayında İngiltere’den temin edildiği açıklanan ve “Ankara-İzmir YHT Projesi için rekor finansman” olarak duyurulan 2.45 milyar avroluk krediden de TCDD’nin bilgisi olmadığı ortaya çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre, TCDD’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında Ankara-İzmir YHT Projesi’nin ne zaman bitirileceği soruldu. TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, projenin bitirileceği tarihi açıklamaktan kaçınırken, yüzde 52.7’sinin tamamlandığını söylemekle yetindi.

AKBAŞ: BİLGİM YOK

Hazine ve Maliye Bakanı’nın Mart ayında İngiltere’de yaptığı görüşmelerde Ankara-İzmir YHT projesi için kullanılacağı açıklanan 2.45 milyar avroluk krediyi soran CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel’i yanıtlayan TCDD Genel Müdürü Akbaş, krediden bilgileri olmadığını söyledi.

Akbaş, “Kredi TCDD’nin uhdesinde olan bir konu değil, o Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün konusu. Bizim uhdemizde olan bir sözleşme olmadığı için benim bilgim yok. İzmir yüksek hızlı tren bizim, TCDD’nin yaptığı kısımla ilgili altyapı işleri noktasında yüzde 52.7'ler mertebesinde şu anda. Hatlarımızı sürekli kontrol altında tutuyoruz ölçüm araçlarımızla” dedi.

SERTEL: SEVİNMİŞTİK

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin Mart ayında İngiltere’de yaptığı görüşmelerde demiryolları projelerinde kullanılmak üzere 6 milyar avro kredi anlaşması yapıldığını ve bunu 2.45 milyar avrosunun Ankara-İzmir YHT projesinde kullanılacağının açıklandığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi: