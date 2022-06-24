‘Rekor finansman’ diye duyurulan krediden TCDD’nin bilgisi yokmuş
TBMM KİT Komisyonu’ndaki toplantıda konuşan TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, CHP’li Atilla Sertel’in ‘rekor finansman’ olarak duyurulan krediye dair sorusuna, “Bilgim yok” diye yanıt verdi.
Temeli 2012 yılında atılan ve bitiş tarihi önce 2019, sonra 2020 yılı olarak açıklanan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin ne zaman bitirileceği açıklanmadı. Mart ayında İngiltere’den temin edildiği açıklanan ve “Ankara-İzmir YHT Projesi için rekor finansman” olarak duyurulan 2.45 milyar avroluk krediden de TCDD’nin bilgisi olmadığı ortaya çıktı.
BirGün'de yer alan habere göre, TCDD’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında Ankara-İzmir YHT Projesi’nin ne zaman bitirileceği soruldu. TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, projenin bitirileceği tarihi açıklamaktan kaçınırken, yüzde 52.7’sinin tamamlandığını söylemekle yetindi.
AKBAŞ: BİLGİM YOK
Hazine ve Maliye Bakanı’nın Mart ayında İngiltere’de yaptığı görüşmelerde Ankara-İzmir YHT projesi için kullanılacağı açıklanan 2.45 milyar avroluk krediyi soran CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel’i yanıtlayan TCDD Genel Müdürü Akbaş, krediden bilgileri olmadığını söyledi.
Akbaş, “Kredi TCDD’nin uhdesinde olan bir konu değil, o Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün konusu. Bizim uhdemizde olan bir sözleşme olmadığı için benim bilgim yok. İzmir yüksek hızlı tren bizim, TCDD’nin yaptığı kısımla ilgili altyapı işleri noktasında yüzde 52.7'ler mertebesinde şu anda. Hatlarımızı sürekli kontrol altında tutuyoruz ölçüm araçlarımızla” dedi.
SERTEL: SEVİNMİŞTİK
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin Mart ayında İngiltere’de yaptığı görüşmelerde demiryolları projelerinde kullanılmak üzere 6 milyar avro kredi anlaşması yapıldığını ve bunu 2.45 milyar avrosunun Ankara-İzmir YHT projesinde kullanılacağının açıklandığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:
- Bu kredi bulunduysa gerçekten İzmir-Ankara tren hattında kullanılacaksa bizim için çok büyük bir katkı olacak bir an önce bitecek. Yani eğer öyle bir kredi Kurumun içine girdiyse ve o hatta harcanacaksa bu bizi memnun eder. Çünkü Sayın Bakan Nebati bu konuda bir açıklama yaptı ama bana değil, kime? Anadolu Ajansı’na yaptı. Ne zaman? 22 Mart 2022 tarihinde yaptı; ‘Ankara İzmir arasındaki seyahat süresini üç buçuk saate düşürecek Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne İngiltere'den sağlanan 2,45 milyar avroluk kredi çalışmaların hızlanmasını sağlayacak.’ Genel müdür ‘bilgim yok’ diyor o zaman Bakan erken açıklama yaptı. Biz İzmir -Ankara hattının bir an önce bitmesini istiyoruz. Böyle bir kredi varsa ve kurum, Anadolu Ajansı, bunun bu hatta harcanacağını açıklamışsa ve biz de bunu okuduysak bunu soruyorum. ‘Hızlı tren projesinde İngiltere'den sağlanan 2,45 milyar avroluk kredi Ankara İzmir yüksek hatta kullanılacak.’ diyor, bunu Bakanlar söylüyor. Şimdi, herhâlde bakanlar doğruyu söyler yani yalan söylemez diye düşünüyorum.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Erdoğan'dan gazetelere ilan
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'
- ‘Böyle giyinemezsiniz’