Rekor tazeledi: Dolar 9,24'ü de geçti (15.10.2021)

15 Ekim 2021 Cuma, 09:16

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB'nin olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlere karşı çıkan üyelerin gönderilmesi sonrası indirimlerinin devam edeceği endişesi de TL'deki değer kaybında etkili oldu.

Dolar/TL Resmi Gazete'de yer alan üç üyenin görevden alınması ardından dün 9.19'a kadar yükseldikten sonra bu sabah 9.22'ye tırmandı. Dolar/TL kuru, 9.2422'yi gördü.

Yatırımcılar dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye'de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyorlar. TCMB'nin politika faizi şu an %18 seviyesinde bulunuyor.

YENİ REKOR

Dolar/TL bu sabah yeni rekor olan 9.21'i gördükten sonra saat 08.45'te 9.2000/9.2200 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.6780/10.7021, sepet bazında TL 9.9390/9.9611 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün 6 baz puan yükselişle Nisan ortasından bu yana yeni zirve olan 446/451 baz puandan kapandı.

Erdoğan, Çarşamba günü TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra aynı gece faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden aldı.

Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna atandı.

Reuters'a bilgi veren kaynaklara göre, piyasanın iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirim kararına Eylül ayında da itiraz eden Küçük, ABD'de yaşayan ve sadece PPK kararları için Türkiye'ye gelen ve birçok karara katılmayan Yavaş ve başkan olmak istediği basında yer alan Tümen TCMB'den gönderilmiş oldu.

Dolar/TL'deki yükselişe TCMB'nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken TCMB Eylül başında ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce kur 8.3 seviyesindeydi.

Piyasalar iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirimlerinin devamı için politik baskı olduğundan da endişeliler. Bu belirsizlikler de TL'de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek TL'de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor.

Sadece Eylül ayı başından beri %10'a yakın değer kaybeden TL'de kayıplar sürüyor. Bu bile yaratacağı iki puanın üzerinde geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi %20'inn üzerine tek başına yükseltebilecek bir neden. Enflasyon %19.58 ile iki buçuk yılın zirvesinde bulunuyor. TL yılbaşından beri ise dolar karşısında ise yaklaşık %20 değer kaybetti.

Ekonomistler faiz indirimi sonrası enflasyon tahminlerini 2021 için yukarı çekerken 2022 için yukarı yönlü revizyonları ise eskisine kıyasla büyük boyutta yapılmaya başladılar.

ENFLASYON DÜŞÜCEK Mİ?

TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor.

Eko Faktoring Ekonomisti Arda Tunca, PPK'daki değişiklikler sonrası "TCMB'nin artık Türkiye'nin para politikasını yönetemeyecek durumda olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor" dedi.

Bugün iç piyasada saat 1000'da Ekim ayına ilişkin TCMB piyasa katılımcıları anketi ve 1100'de Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri takip edilecek. Piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentilerindeki bozulmanın boyutu izlenecek.