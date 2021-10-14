Dolar yine zirveyi gördü: 9.19 TL'yi geçti

Dolar güne 8,63 lira seviyesinden başlamasının ardından gün içi yükselerek 9,1883 seviyesini aştı. Dolar şuanda 9,1948 seviyesinden seyrederken, 9,1956'ya kadar yükseldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşmesi ve TCMB'de 3 ismin görevden alınmasıyla birlikte gün içerisinde 9.10 seviyesiyle rekor yenileyen dolar/TL, 9.1885'e kadar fırladı. Euro/TL de 10.66'ya kadar çıkarken tarihi zirvesi 10.76'ya bir adım daha yaklaştı.