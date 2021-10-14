Dolar yine zirveyi gördü: 9.19 TL'yi geçti
Dün piyasalar kapandıktan sonra yurt içinde yaşanan hareketli saatlerin ardından TL'de sert değer kayıpları yaşandı ve dolar/TL tarihi zirvesini 9.19'a kadar çıkardı.
Dolar güne 8,63 lira seviyesinden başlamasının ardından gün içi yükselerek 9,1883 seviyesini aştı. Dolar şuanda 9,1948 seviyesinden seyrederken, 9,1956'ya kadar yükseldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşmesi ve TCMB'de 3 ismin görevden alınmasıyla birlikte gün içerisinde 9.10 seviyesiyle rekor yenileyen dolar/TL, 9.1885'e kadar fırladı. Euro/TL de 10.66'ya kadar çıkarken tarihi zirvesi 10.76'ya bir adım daha yaklaştı.
Görüşmenin ardından Resmi Gazetede Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş görevden alınmıştı.
Gece geç saatlerde gelen haberle dolar/TL 9,1883 seviyesine gelerek rekor tazelemişti.
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