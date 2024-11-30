Rekor üstüne rekor! New York borsası haftayı yükselişle kapadı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 16:51

Güncelleme: 30.11.2024 - 16:51

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,42 artarak 44.910,65 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artışla 6.032,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 19,218,17 puana ulaştı.

Dow Jones ile S&P 500 endeksleri, kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'de Şükran Günü nedeniyle dün kapalı olan bugün ise yarım gün işlem görülen pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

180 MİLYON KİŞİ ALIŞVERİŞ YAPACAK

Analistler, ABD'de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday" nedeniyle perakende satışların ve perakende şirketlerin hisselerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ABD Ulusal Perakendeciler Birliğinin (NRF) verilerine göre bu yıl Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar 183,4 milyon kişinin alışveriş yapmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yarı iletken ekipman satışına beklendiği kadar güçlü olmayan ek kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışı sonrası çip şirketlerinin hisselerinde kaydedilen yükseliş piyasalardaki pozitif seyirde kısmen etkili oldu.

NVIDIA YÜZDE 2.2 DEĞER KAZANDI

Lam Research'ün hisseleri yüzde 3,2, KLA'nın hisseleri yüzde 2,3, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,2 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

ABD'li perakende zincirlerinden Target'ın hisseleri yüzde 1,7 Walmart'ın hisseleri yüzde 0,7 ve Macy's'in hisseleri yüzde 1,8 yükseldi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yüzde 4,20 ile ekim ayının sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.