Renault 'İkinci elin kaderini değiştireceğiz' deyip duyurdu: Çalışmalarda sona gelindi!

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:31

Türkiye’de yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır bir otomobil sahibi olmak iyice zorlaştı. Bu yüzden firmalar farklı alternatifler düşünüyor ve bunlardan birisi fabrika çıkışlı 2. el otomobil dönemi oluyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre bu konuda konuşan Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu,“İşlemler Bursa’daki Renault fabrikasında yapılacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatacağız. Motor dahil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz” açıklamasında bulundu.

"UYGUN FİYATLI ARAÇLAR YAPACAĞIZ"

İlk olarak ocak ayında Emre Özpeynirci tarafından gündeme getirilen süreç özelinde Renault Türkiye, “Fransa ve İspanya’da Refactory ismiyle hizmet veren” fabrika çıkışlı ikinci el araç satışı modelini resmen Türkiye’ye getiriyor. Renault Group CEO’su Hakan Doğu, 2023 yılında faaliyetlerin başlayacağını belirterek şunları aktardı: “Artık son aşamadayız. Teknolojik olarak yatırımlarımızın kararını verdik. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun kuracağız. Muhtemelen diğer üreticiler bizi taklit edecek. Çünkü, otomobile doğru ulaşma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek, halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız.”

"2 YIL GARANTİ SUNULACAK"

Hakan Doğu yukarıdakilere ek olarak süreç hakkında şunları da aktarıyor:

“Yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatmayı planlıyoruz. Motor da dahil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak.”

Yenilenmiş araçların satışı hakkında bilgi veren MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş ise Refactory’nin Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu belirterek, “İlk etapta yenilenmiş ikinci el araç alım ve satış işlemlerini şubelerimiz kanalıyla yapmak istiyoruz” dedi.

"OTOMOTİVİN APPLE’I OLMAK İSTİYORUZ"

Türkiye’de iki-üç yıl içerisinde bir Ar-Ge merkezi kuracaklarının bilgisini de paylaşan Hakan Doğu, Dr. Berk Çağdaş ile birlikte Türk tüketicilerinin karşısında yakında birçok yenilikle çıkacaklarını bildirdi. Doğu ayrıca şunları aktardı: “Berk Bey ile birlikte yakında 4-5 inovatif proje açıklayacağız. Servisiyle, bağlantılı araç çözümleriyle, teknolojisiyle Türkiye’de hiç kimsenin yapmadığı klasiğin dışında işler yapmak istiyoruz. Dünya değişiyor, otomotiv değişiyor. Türkiye’de otomotivin Apple’ı olmak gibi kendimize hedef koyduk. 53 yıllık köklü ortaklığımız (Renault-Oyak Grubu) var. Bu ülkenin otomotiv sektörü için kurucu babalarıyız. Türkiye’de tekrardan otomotiv ekosistemini kurmayı kendimize misyon edindik. Bu zamana kadar yatırım yapmaktan kaçınmadık.”