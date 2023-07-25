Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 bin kilometre oyununa ceza yağdı

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:36

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:36

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenlemeler de yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin TL idari para cezası uygulanmıştır ve bu bayilerden dokuzunun yetki belgesi iptal edilmiştir.”

118,8 MİLYON TL’LİK CEZA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında toplam 118 milyon 799 bin 782 TL, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla satış yapanlara da toplam 35 milyon 447 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır” dedi.

AYKIRI İLANLARA CEZA

Ayrıca, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirildi ve bu düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilmesine imkan sağlandı.

Bu kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin TL idari para cezası uygulandı. 6 Temmuz’da yayımlanan ve 15 Temmuz’da yürürlüğe giren ilan kısıtlaması düzenlemesi öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı 8 Temmuz’da 20 bin 985 iken 15 Temmuz’da 7 bin 483 seviyesine geriledi. 24 Temmuz tarihinde ise 3 bin 217’ye düştü.