Renault elektrikli araçlar ayrılıyor. Artık başka bir isimle çıkacaklar...

Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:53

Güncelleme: 30.08.2023 - 15:54

Renault CEO'su Luca de Meo, Fransa'da verdiği bir demeçte, Ampere hisselerinin 2024 yılından itibaren işlem göreceğini söyledi.

Halka arz için Nissan ise ana yatırımcı olarak belirlendi. Nissan'ın 600 milyon Euro'ya kadar yatırım yapacağı öğrenildi ancak karşılığında yüzde kaç hisse alacağı bilinmiyor.

AMPERE HEDEFİ

Daha önce Nissan'ın Ampere'de yüzde 15'e kadar hisse alabileceği konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ampere ekibi, üçte biri mühendis olmak üzere yaklaşık 10 bin çalışandan oluşacak.

Bu çalışanların sadece elektrikli tahrik alanında gelişmekle kalmayıp, aynı zamanda Ampere'i yazılım tanımlı araçlar alanında da önemli bir oyuncu haline getirmesi bekleniyor.

Ampere'in öncelikli hedefi, yeni nesil elektrikli otomobillerin maliyetini düşürmek. Şirket daha önce yüzde 40'lık bir hedef açıklamıştı.

Ampere, 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 30 gelir artışı hedefliyor.

Yatırımlarının yüzde 80'ini halihazırda gerçekleştirmiş olan Ampere'in 2025 yılına kadar kâra geçmesi ve 2030 yılına kadar çift haneli marjlara ulaşması bekleniyor.

AMPERE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Ampere'nin ilk başta tamamı Renault Grubu'nun elinde olarak 1 Kasım'dan itibaren gruptan ayrılması bekleniyor.