Resmi Gazete'de yayımlandı... Avro kuru güncellendi: İlaç fiyatlarına dev zam!
İlaç fiyatlamasında kullanılan Avro kuru artırıldı. 25 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek kararla birlikte ilaç fiyatlarında yüzde 25 zam uygulanacak.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, güncel 1 Avro değeri yüzde 25 artırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel Avro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.
Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Avro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.
Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Terim'e teknik inceleme!
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri sıraladı
- Yaşar Okuyan entübe edildi
- Faruk Koca'ya verilen cezadan rahatsız oldu
- Uzayda yüzen 12 milyar yıllık su kütlesi keşfedildi
- İYİ Parti’de ‘Ensarioğlu’ depremi!
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'jest'