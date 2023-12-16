Resmi Gazete'de yayımlandı... Avro kuru güncellendi: İlaç fiyatlarına dev zam!

İlaç fiyatlamasında kullanılan Avro kuru artırıldı. 25 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek kararla birlikte ilaç fiyatlarında yüzde 25 zam uygulanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:00
Resmi Gazete'de yayımlandı... Avro kuru güncellendi: İlaç fiyatlarına dev zam!
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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, güncel 1 Avro değeri yüzde 25 artırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel Avro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Avro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Söz konusu karar 25 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.


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