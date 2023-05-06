Yurttaşın parasıyla faturada propaganda
İktidar bir ay bedava, bir yıl boyunca da her ay 25 metreküp indirimli doğalgaz uygulamasını propagandaya çevirdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, “bedava doğalgaz” uygulamasına ilişkin kurul kararını yayımladı.
Karara göre, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023’e kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri ile bu sistem kullanım bedellerine denk gelen diğer tutarların tamamı bakanlık bütçesinden karşılanacak.
1 Mayıs 2024’e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimini de bakanlık ödeyecek.
Resmi İlanlar
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