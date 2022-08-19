Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ildeki 7 taşınmazın özelleştirilme ihalesi yapılacak

19 Ağustos 2022 Cuma, 10:57

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7 taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA, EDİRNE, AYDIN VE MUĞLA'DA

Buna göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hacıkara Mahallesi ile Edirne'nin Merkez ilçesindeki Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki taşınmazların "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında ihale gerçekleştirilecek. Geçici teminat bedelleri Ankara'daki taşınmaz için 450 bin lira, Edirne'deki taşınmaz için 500 bin lira olarak belirlenirken, istekliler 13 Eylül'e kadar teklifte bulunabilecek.

Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaklaşık 29 bin yüz ölçümlü 3 taşınmazın özelleştirilmesini teminen yapılacak ihalelerde geçici teminat bedelleri 3-6 milyon lira, ihale için son teklif verme tarihi 14 Eylül olacak.

Muğla'nın Datça ilçesindeki İskele Mahallesi'ndeki taşınmaz ile Marmaris ilçesindeki İçmeler Mahallesi'ndeki taşınmazın özelleştirilmesi kapsamında da ihale düzenlenecek.

Datça'daki taşınmaz için 20 milyon lira teminat bedeli belirlenirken, ihaleye 20 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. Marmaris'teki taşınmaz için geçici teminat bedeli de 25 milyon lira, son telif verme tarihi 21 Eylül olacak.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.