Resmi Gazete'de yayımlandı: 'AVM' ibaresi kullanımında büyük değişiklik!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:22

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:22

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni yönetmelikle, alışveriş merkezleri (AVM) hakkında önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklere göre, AVM'ler için yapı ruhsatı başvurusu yapılırken, yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşıyan projelerin yapı ruhsatında yapının niteliği "AVM" olarak belirtilecek.

Yönetmeliğe, AVM'lerin "ortak kullanım alanları" tanımını içeren yeni bir madde de eklendi. Yeni düzenlemeye göre, ortak kullanım alanlarına yer verilmeyen alışveriş merkezi projeleri için artık yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Ayrıca, doğrudan kullanıma açık olmayan dış cephe ve çatı gibi alanlar, yönetmelik kapsamında ortak kullanım alanı olarak kabul edilmeyecek.

TİCARET BAKANLIĞI ASKIYA ALABİLECEK

Yönetmelik ile getirilen yükümlülükler, belirli koşullarda alışveriş merkezlerinin faaliyetlerini askıya almayı mümkün kılıyor. 10 bin metrekarenin altında satış alanı veya 30'un altında işyeri sayısına sahip alışveriş merkezleri için yönetmelik doğrudan uygulanacak. 10 bin ila 20 bin metrekare arasında satış alanına sahip AVM'lerde ise, işyerlerinin yarısından fazlası faal değilse veya ulusal ya da uluslararası perakende işletmeler tarafından işletilmiyorsa, Ticaret Bakanlığı bu merkezi askıya alabilecek.

Her yıl, bir önceki takvim yılına ait ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak, nisan ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilecek. Bu rapor, tür ve tutarları ayrı ayrı belirterek, ortak gelir ve giderlerin yanı sıra, boş iş yerleri ile perakende işletmeleri tarafından karşılanan ortak gider tutarları gibi unsurları da içerecek.