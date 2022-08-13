Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı
Bingöl'ün Merkez ve Karlıova ilçelerinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bingöl'ün Merkez Ağaçeli, Elmalı Afet, Çobantaşı mahalleleri ile Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı, Göynük, Derinçay, Soğukpınar ve Yiğitler mahallelerinde tesisi planlanan proje için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Ayrıca TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Göynük Havza TM-Metafor RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar belli oldu
- 'Ek ödeme' Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile hekimlerinden Bakan Koca'ya yanıt gecikmedi
- 2022 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de! Kim nereye atandı? Atama listesi...
-
Video Haberler
- Kadıköy'de kadın cinayeti
- Rayları çalmaktan gözaltına alındılar
- İstanbul’da akıl almaz cinayet
- Yargıtay'dan çalışan emekliler için kötü haber
- Su hortumu çıktı, sahili birbirine kattı
- Bağcılar'da iki minibüs çarpıştı: Yaralılar var
- Oğlu kafeye alınmayan polis, kafe sahibini darbetti
- Esenyurt'ta motosiklet hırsızlığı kamerada
- Köpeğini yakın mesafeden ateş ederek katlettiler
- Arctic Monkeys’i kovan bakkal konuştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- Balıkesir'de deprem!